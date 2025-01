El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), afirmó que los legisladores del PRI y del PAN son traidores a la patria por no firmar el acuerdo que respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las deportaciones masivas de connacionales de Estados Unidos.

“El PRI y el PAN no acompañaron este documento, en su mezquindad, ellos haciendo cálculos para obtener dividendos políticos, que en realidad significa el haberle dado a la espalda a 40 millones de mexicanos; luego se quejan porque los llamamos traidores a la patria, pero esos son, cuando no votaron los apoyos sociales, cuando no votaron la reforma eléctrica y ahora a regatear este apoyo, se convierten en traidores a la patria”, expresó.

Dicho acuerdo, que fue publicado el miércoles con las firmas de los coordinadores de Morena (Ricardo Monreal), PVEM (Carlos Puente), PT (Reginaldo Sandoval) y MC (Ivonne Ortega), especifica: “Respaldamos en la defensa de nuestros connacionales a la titular del Ejecutivo Federal, responsable de dirigir la política exterior de nuestro país”.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que el PRI se negó a firmar el acuerdo y el PAN condicionó su apoyo a que los tricolores también lo acompañaran.