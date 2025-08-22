Se lanza Noroña contra ministra Ríos Farjat

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se refirió a la ministra saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, como una “minivocera” de la derecha.

El legislador de Morena compartió el fragmento de una entrevista a la ministra, donde ella afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre sintió un “anhelo de inconformidad” con la Judicatura.

Ante estas afirmaciones, Fernández Noroña escribió en sus redes sociales: “La vocera de la derecha. Bueno, minivocera”.

En redes sociales, el presidente del Senado se ha manifestado en contra de la conformación actual del pleno del Alto Tribunal, ya que ha acusado que ministras y ministros se han arrogado “el derecho de estar por encima de los tres poderes”.

En la entrevista, la ministra Margarita Ríos Farjat recordó cuando el pleno de la Suprema Corte tenía que votar para declarar constitucional que la Guardia Nacional se mantuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional.

“En este asunto de la Guardia Nacional, él dijo que había hablado con varios de nosotros Y efectivamente, ese tema le preocupaba mucho. Él dijo que debería ser militar”, mencionó.

Sin embargo, aseguró que aunque intentó comprender al presidente, la Corte tenía el obstáculo de la letra de la Constitución: “A la Corte no le podía alcanzar para decir algo que la Constitución no dice, o dice en sentido inverso. Necesitábamos que el Congreso se encargara”.