Se lanzan contra Díaz Ayuso por escribir Méjico

Funcionarios y legisladores emanados de Morena se lanzaron en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien durante su reciente gira por México se ha referido al país con la grafía “Méjico”.

El expresidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, recomendó a Díaz Ayuso tomar un curso, ya sea de ortografía o de “decencia básica” para escribir bien el nombre del país.

“Escriba bien el nombre de nuestro país: México, o Estados Unidos Mexicanos, si prefiere el nombre oficial. Ahora bien, su indecencia y mala ortografía como quiera, su franquismo es lo insufrible”, condenó el legislador.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, también se sumó a las críticas en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, dijo que la agenda de la oposición parece cada vez más desconectada del sentir del pueblo de México, en alusión al recibimiento que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a la española.