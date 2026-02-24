Se lanzan contra Elon Musk por críticas a CSP

El empresario dueño de X y SpaceX, Elon Musk, se lanzó contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por los bloqueos y hechos de violencia registrados ayer domingo en al menos 20 estados de la República tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su red social, el magnate escribió, sin presentar pruebas, que Sheinbaum “solo dice lo que le dictan sus jefes del cártel”, acompañado de un fragmento de la conferencia matutina en Palacio Nacional en donde la mandataria federal aseguró que “regresar a la guerra contra el narco no es una opción”.

“Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’”, escribió Musk, quien también reaccionó a un video de un Costco incendiándose en Puerto Vallarta, Jalisco.

Reaccionan legisladores

Las acusaciones del empresario conservador suscitaron una serie de reacciones de distintos funcionarios y legisladores de Morena. Entre ellos el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, quien exigió a Musk “hacerse responsable de su plataforma llena de narcocuentas y fake news”.

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, respondió al dueño de X que no puede estar más alejado de la realidad, porque “en México tenemos una presidenta valiente, que comanda a las Fuerzas Armadas que abatieron al criminal más peligroso del país”.

En un mensaje publicado en inglés, el senador Alejandro Murat también salió en defensa de la titular del Ejecutivo, en donde resaltó que la política de Sheinbaum hacia los cárteles es de “tolerancia cero”.

La senadora por Baja California, Julieta Ramírez, resaltó que la presidenta Sheinbaum “ha logrado los mejores resultados en el combate a la criminalidad en más de 50 años, según ha reconocido el gobierno de Estados Unidos”.