Se lanzan contra Fox por reagrupar mafia del poder

Morena salió a criticar la reciente reunión que sostuvieron el senador “Alito” Moreno Cárdenas y el expresidente Vicente Fox Quesada en la sede nacional del PRI, en donde los políticos de oposición hicieron un llamado a construir un frente ciudadano en defensa de la democracia.

En un posicionamiento, el partido oficialista advirtió que esta alianza no representa una nueva oposición, sino que es “la reorganización de la mafia del poder”.

“Fox pretende presentar una ‘alternativa’ ciudadana y renovada, pero los hechos hablan por sí solos. En unas cuantas semanas se reunió con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; después con representantes de Somos para hablar de las elecciones de 2027; y después llegó hasta la sede del PRI para encontrarse con Alejandro Moreno”, condenó.

Según Morena, estos encuentros no son casualidad y representan una historia que México ya conoce, desde las acusaciones de fraude electoral en 1988 en donde la dirigencia panista decidió reconocer el gobierno Salinas de Gortari y “negociar con él” hasta 2012, en donde en un “Pacto por México” PRI y PAN sumaron voces en un modelo “hecho para unos cuantos”.

“Hoy la historia vuelve a repetirse. Veintiséis años después de prometer sacar al PRI de Los Pinos, Fox entra a la sede nacional del PRI para reunirse con su dirigencia”, añadió.

Por eso, el movimiento guinda alertó que aunque cambian las siglas y los nombres, debajo de la envoltura aparecen los mismos personajes de siempre, quienes no representan una alternativa real de democracia.