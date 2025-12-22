Se lanzan contra reforma electoral morenista

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la llamada reforma electoral impulsada por Morena no responde a una demanda ciudadana o de los partidos de oposición, “sino que es un engaño y un distractor cuyo verdadero objetivo es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana”.

En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador explicó que el primer gran engaño consiste en hacer creer a la población que el país necesita una reforma electoral urgente. “Mientras se abre un falso debate, se distrae la atención de problemas como la crisis económica, el deterioro del sistema de salud y el rezago educativo”, enfatizó.

Sobre la eliminación de los diputados plurinominales, señaló que estos representan a los ciudadanos cuyos candidatos no ganaron. Recordó en las pasadas elecciones, el 46 % de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena, por lo que si los eliminan quedarían sin representación en la Cámara de Diputados. El partido oficialista puntualizó que tuvo el 54 % de los votos, pero de manera espuria se hizo del 75 % de los curules.

En cuanto a eliminar el financiamiento público, el exgobernador de Coahuila advirtió que tendría consecuencias graves, ya que sin este solo podrían hacer campañas los ricos y los criminales.

También denunció que la reforma pretende acabar con el federalismo, al desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y concentrar todo en un INE “colonizado, debilitado, sin presupuesto suficiente y con injerencia directa del gobierno federal”.