“Se lograron importantes acuerdos”, dice Obrador

Tras una reunión con una delegación de alto nivel, encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se lograron importantes acuerdos en beneficio de ambos pueblos y naciones.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario señaló que “ahora más que nunca es indispensable la política de buena vecindad”.

En su publicación, la cual acompañó con varias fotografías de la reunión, señaló que se le solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reunirse con los secretarios Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, para tratar de manera directa asuntos de cooperación económica, seguridad y migración.

Previo a su reunión, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que esta sea para imponer mayores controles migratorios a nuestro país.

El presidente repitió que hace falta más apoyo de Estados Unidos con recursos económicos para países de América y el Caribe que mitiguen el creciente fenómeno migratorio.

El presidente López Obrador no descartó que la megacaravana de migrantes —que atraviesa el territorio nacional rumbo a Estados Unidos— esté relacionada con las elecciones estadounidenses del próximo año.

Y al presentarse en “la mañanera” la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, sobre el registro de personas desaparecidas, dijo el mandatario: ”No vamos nosotros a actuar de manera tramposa, porque eso es contrario a nuestros principios e ideales”.

Además de su retiro político, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una vez que entregue la banda presidencial en 2024 dejará de practicar su deporte favorito, el beisbol.

“No se va a poder porque hay que salir”, dijo el mandatario, quien comentó que también les advertirá a sus hijos que no hablará nada de política.

“Una vez que entregue la banda ya me jubilo y no voy a atender a nadie, siempre voy a recordar a todos con amor, con mucho cariño; pero yo ya no voy a tener ninguna relación, más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política, que platiquemos de otras cosas”.