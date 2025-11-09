Se manifiestan para pedir alto al maltrato animal

Con pancartas y altavoz, un grupo de familias marchó en la ciudad de Tlaxiaco para exigir justicia por el maltrato animal. “Presidente, usa la razón, los animales también son tu misión”, demandaron, ante la falta de atención de las autoridades.

Este fin de semana, un grupo de pobladores marchó de manera pacífica para exigir el alto a la violencia contra los animales. “¡Justicia!, ¡Ni uno más, ni un perrito más!”, entonaron los manifestantes frente la sede de la Fiscalía General del Estado y en las instalaciones del palacio municipal.

“Todos merecen respeto; ojalá y la ciudadanía haga conciencia que no deben de maltratar a los animales y que si andan en la calle es por la irresponsabilidad de nosotros. Las autoridades tienen la responsabilidad de vigilar la protección de los animalitos”, señaló una de las manifestantes.

Pese a las leyes, las autoridades no han actuado contra los responsables que han maltratado e incluso asesinado a animales en esta ciudad.

En los últimos meses, el maltrato animal ha ido en aumento, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales, tanto en Tlaxiaco, Santiago Juxtlahuaca, Huajuapan de León, Putla de Guerrero y en otros municipios de Oaxaca.