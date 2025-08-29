Se manifiestan priístas en apoyo a “Alito” Moreno

Militantes del PRI en apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido tricolor, marcharon en la Ciudad de México (CDMX) en un intento por demostrar su apoyo al presidente del partido.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de “Alito no estás solo” en apoyo al priísta, los militantes avanzaron sobre Paseo de la Reforma, con dirección a la Torre del Caballito, mientras lanzaban consignas como “No estás solo” y “Más presupuesto al campo”, “Alito el pueblo está contigo”, entre otras.

El pasado 27 de agosto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el priísta y el morenista tuvieron una riña que terminó en golpes.

Los senadores señalaron que ambos comenzaron el pleito verbal, no obstante, Moreno Cárdenas y Fernández Noroña culparon uno al otro de haber dado el primer golpe físico; sin embargo, en un video compartido en cámara lenta se puede ver que Moreno Cárdenas jala del brazo a Noroña, mientras esté intentar zafarse, lo que culminó en el enfrentamiento a golpes.

Moreno asistirá a sesión de Congreso

Por lo anterior, el dirigente nacional del PRI, confirmó su asistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso que convocó Gerardo Fernández Noroña este viernes 29 de agosto.

A través de un oficio dirigido al propio Gerardo Fernández Noroña, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, informó que “Alito” Moreno asistirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano.

Ante esta situación, el morenista cuestionó si el dirigente nacional del tricolor llevará a sus “porros” para golpearlo en la sesión de este viernes, convocada para bordar únicamente el tema de la trifulca que se registró este miércoles en la Antigua Casona de Xicoténcatl.

“Su desvergüenza y provocación no tienen límite”, destacó Gerardo Fernández Noroña en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde exhibió el oficio donde se le notificó la asistencia de Alejandro Moreno Cárdenas.

“Alito” responde a Sheinbaum por compararlo con un “porro”

Así también, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, refutó las declaraciones en su contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la conminó a que se dedique a gobernar en lugar de polarizar y meterse al debate que le corresponde a los partidos políticos y legisladores.

En conferencia de prensa, el senador priísta lamentó que la mandataria lo haya comparado con un “porro”, por el altercado que protagonizó con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al señalar que es un político serio con posturas firmes “y no nos van a doblar”.

Moreno Cárdenas respondió a la presidenta Sheinbaum, que asuma su responsabilidad de gobernar y actúe con congruencia.

“Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político, o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido, y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el gobierno de Estado mexicano, que se dedique a gobernar”, puntualizó.