Se mantiene esperanza de hallar a minero

A 30 días de que Isidro Beltrán quedará atrapado bajo tierra en la mina Santa Fe, municipio del Rosario, los brigadistas civiles y militares mantienen en forma intensa trabajos de eliminación de obstáculos y fortalecimiento de túneles en un intento por localizarlo y rescatarlo.

Brigadas de especialistas que trabajan por turnos las 24 horas del día desde que se conoció el pasado 25 de marzo que el rompimiento de una de las presas de jales inundó con agua y lodo la mina y aisló bajo tierra a cuatro mineros, continúan con sus labores, con la esperanza de localizarlo con vida.

Elementos del Ejército, la Comisión Federal de Electricidad, de Protección Civil Nacional y grupos de particulares y mineros se han sumado a los esfuerzos por rescatar al último de los cuatro mineros que quedaron atrapados a causa del accidente.

Los elementos del Batallón de Atención de Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional realizan tareas de inspecciones de las áreas donde se retiran obstáculos, a fin de garantizar la seguridad de los cuerpos de rescatistas que se introducen en busca del minero atrapado.

En el transcurso de esta semana, el vehículo que utiliza Isidro Beltrán para desplazarse entre los túneles ya fue localizado, por lo que se trabaja en la apertura de otras galerías, para ello se elimina el lodo y el agua a fin de poder localizarlo.