Se mantiene por debajo de la meta canasta básica

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la canasta básica en México se mantiene por debajo de la meta establecida por el Gobierno Federal, al ubicarse en un promedio de 844 pesos con un centavo, pese que el tope es de 910 pesos.

El funcionario explicó que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), impulsado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contempla 24 productos básicos diseñados para alimentar a una familia de hasta cuatro integrantes durante una semana.

Recordó que inicialmente el precio máximo de esta canasta se fijó en mil 39 pesos en 2022, pero con la llegada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se redujo la meta a 910 pesos, nivel que —dijo— se ha cumplido de manera consistente.

Escalante Ruiz destacó además la estabilidad en el precio de la tortilla. En cuanto a los combustibles, señaló que el precio promedio de la gasolina regular es de 23.69 pesos por litro, lo que coloca a México como el cuarto país con el combustible más barato entre 38 naciones analizadas, solo por debajo de Japón, Colombia y Estados Unidos.