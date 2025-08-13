Se normalizan las operaciones en la terminal aérea

Luego de más de nueve horas de haber suspendido las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), éstas ya fueron reestablecidas en su totalidad, informó la terminal aérea.

El AICM indicó en su cuenta de X que la pista 05 derecha – 23 izquierda, que permanecía cerrada desde las 2:13 de la madrugada del martes, ya fue reabierta, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas.

Sin embargo, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros a que se mantengan en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.

De igual manera sugirió estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, para que tomen las previsiones necesarias en caso de viajar.

Reportan vuelos cancelados y desviados

De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Ante estas condiciones, el AICM solicitó a los viajeros mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, mientras que a la ciudadanía, le sugirió estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.

Refirió que con apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, personal especializado del aeropuerto, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.

Por ello indicó que está en coordinación permanente con las secretarías de Marina y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a fin de privilegiar operaciones seguras.