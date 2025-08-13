﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Se normalizan las operaciones en la terminal aérea

Agosto 13 del 2025
Se normalizan las operaciones en la terminal aéreaHasta el momento se han desviado 16 vuelos. Cortesía

Luego de más de nueve horas de haber suspendido las operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), éstas ya fueron reestablecidas en su totalidad, informó la terminal aérea.

El AICM indicó en su cuenta de X que la pista 05 derecha – 23 izquierda, que permanecía cerrada desde las 2:13 de la madrugada del martes, ya fue reabierta, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones áreas.

Sin embargo, el aeropuerto capitalino recomendó a los viajeros a que se mantengan en contacto con su aerolínea para conocer el estatus de sus vuelos.

De igual manera sugirió estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, para que tomen las previsiones necesarias en caso de viajar.

Reportan vuelos cancelados y desviados

De acuerdo con el aeropuerto capitalino, hasta el momento se han desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19 mil 500 pasajeros afectados.

Ante estas condiciones, el AICM solicitó a los viajeros mantenerse informados con sus aerolíneas sobre el estatus de sus vuelos, mientras que a la ciudadanía, le sugirió estar atenta a los avisos que se emitan por parte de las autoridades.

Refirió que con apoyo de equipos vactor, motobombas de succión y barredoras de circulación de aire tipo aeroportuaria, personal especializado del aeropuerto, trabaja para desalojar el agua y recuperar la capacidad operativa a la brevedad.

Por ello indicó que está en coordinación permanente con las secretarías de Marina y la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a fin de privilegiar operaciones seguras.

﻿