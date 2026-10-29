Se proclama Bolsonaro presidente de Brasil en EUA

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se proclamó ayer miércoles como el “verdadero presidente electo de Brasil”, en un manifiesto difundido poco después de su llegada a Florida, Estados Unidos, en el que denunció un supuesto fraude en las elecciones del 25 de octubre, reivindicó su liderazgo opositor y agradeció el respaldo de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

En el documento, publicado en portugués e inglés, el dirigente del Partido Liberal negó haber huido de Brasil y argumentó que no existe ninguna orden de arresto en su contra.

Bolsonaro expresó su agradecimiento al argentino Milei “por su coraje y sentido de justicia”, así como a Trump y al “maravilloso pueblo estadounidense” por acogerlo.

El senador sostuvo que hubo fraude en los comicios en los que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso por más de cuatro millones de votos.