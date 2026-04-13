Se pronuncia Iglesia en contra de Ley Trasciende

Ante la iniciativa de la “Ley Trasciende”, impulsada por la activista Samara Martínez en el Senado de la República, que busca legalizar la eutanasia, la Iglesia se pronunció en contra del proyecto y lo calificó como un sofisma, “porque lo realmente importante es eliminar el sufrimiento, no la vida”.

A través de su editorial Desde la Fe indicó que, desde el punto de vista ontológico, toda vida es digna por sí misma, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando, por lo que toda persona tiene derecho a conservarla.

“Las personas en enfermedad están sufriendo una enfermedad, y como sociedad debemos de luchar por darles una vida digna a pesar de esa enfermedad, jamás orillarles a creer que la muerte es la única solución”, dijo.

En ese sentido, explicó que desde el ámbito jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en el sentido de que la muerte digna no forzosamente conlleva a la eutanasia y al suicidio asistido, sino que, conforme a los estudios correspondientes y los tratados internacionales, se refiere al bien morir y no a una muerte rápida, anticipada o provocada.

Detalló que la Comisión Nacional de Bioética también se ha pronunciado en el sentido de que el bien morir implica acompañar de manera integral a la persona en proceso de enfermedad terminal con los cuidados paliativos necesarios tanto físicos, psicológicos y/o espirituales para eliminar el dolor que sufre.

Con relación a ello, puntualizó que existe una creencia de que los cuidados paliativos son costosos y al Estado le generan un costo que no puede llevar, mientras que la eutanasia abarata costos.

“Ya en sí este razonamiento es bastante deshumanizante, pues si así fuera, significaría que los cuidados paliativos estarían reservados solo para las personas con el nivel socioeconómico adecuado, mientras que las personas más humildes recibirían como opción la eutanasia”, expresó.