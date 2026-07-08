Se pronuncia Montiel sobre caso de Ismael

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir al gobierno de los Estados Unidos la verdad sobre la posible intervención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena recordó cuando el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que no hubo participación de agencias extranjeras en esa operación, y ahora se destaca la posible participación del FBI con la avioneta que trasladó al capó mexicano de Culiacán a Texas.

“Respaldamos la postura de nuestra presidenta, respecto a la exigencia de respuestas respecto a al operativo donde hoy se dice que el FBI intervino para llevar llevarse a uno de los capos líderes del Cártel de Sinaloa y que, en ese momento, el embajador Ken Salazar dijo que no había operaciones de agencias extranjeras”, dijo Montiel.