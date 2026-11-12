Se pronuncia sobre posibles exmilitares en el sureste del país

Desde hace algunos días circula en redes sociales supuesta información que afirma que exmilitares de Israel mantienen presencia en escuelas de Chiapas, a través de movimientos religiosos y organizaciones civiles.

En distintas plataformas se ha asegurado que se trata de una “invasión silenciosa” e incluso organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) exigieron prohibir de inmediato el acceso de “Guerreros sin Fronteras” y “Héroes por la Vida”, grupos de voluntariado israelíes con presencia en países como Argentina, México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Brasil, Perú y Panamá.

El Imdec ha pedido que se revisen los convenios, autorizaciones y acuerdos con las organizaciones de Israel, así como que se notifique a las autoridades educativas estatales, sobre todo de Chiapas, “para que se suspendan cualquier actividad”.

Qué dice la embajada de Israel en México

Yoed Magen, embajador de Israel en México, denunció recientemente una “campaña alarmante” de odio e incitación desde hace varios meses en las redes sociales contra su país, para perjudicar la relación con el Gobierno mexicano con elementos antisemitas “de los peores”.

En conferencia de prensa el pasado viernes, el diplomático rechazó “acusaciones ridículas al borde del delirio” de que “Israel le roba el agua a México o quiere controlarla”, como se ha difundido también en diversas plataformas por medio de “teorías conspirativas”.

También descarto la presencia de exmilitares de Israel en Chiapas y destacó viajes que hacen jóvenes israelíes a esta entidad, así como voluntariado.

El embajador abundó en que en Israel, miles de jóvenes salen a pasear por el mundo después de su servicio militar, que es obligatorio: “casi todos, en su último año de servicio empiezan a planear lo que llamamos nosotros ‘el gran viaje’, viaje de tres, seis o hasta 12 meses”.

“La mayoría de los israelíes van al lejano oriente, otros pasean por América Latina. Algunos llegan a México; esos jóvenes lo han estado haciendo año tras año”, resaltó.