Se pronuncian a favor de principio de cosa juzgada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un comunicado en donde reconoce que la cosa juzgada es un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica. Este pronunciamiento del Alto Tribunal se da un día después de que los ministros plantearon en el pleno la posibilidad de anular sentencias si hubo indicios de procesos fraudulentos.

Sin embargo, la SCJN defendió la figura conocida como “acción de nulidad de juicio concluido”, la cual procede cuando existe colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes.

“La figura no atenta contra la cosa juzgada y está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones procesales del país, con el objetivo de proteger los derechos de las personas, que han sido afectados por una sentencia que se sustenta en pruebas falsas, mecanismos ilegales o actos jurídicos simulados”, agregó.

La Suprema Corte refirió que el miércoles 26 de noviembre, los ministros analizaron el amparo directo 6585/2023, en el que una mujer solicitó la nulidad de un juicio ejecutivo mercantil ya concluido.

De acuerdo con el Alto Tribunal, la mujer señaló que algunas personas demandadas habrían simulado actos jurídicos para aparentar insolvencia y así evitar el cumplimiento de obligaciones alimentarias frente a sus hijos.

“En el caso, se estudiará si es procedente la nulidad de juicio concluido en materia mercantil”, subrayó.

Por tanto, la Corte reafirmó que mantendrá su compromiso con el respeto absoluto a la cosa juzgada, “ya que forma parte esencial de la certeza en nuestro país conforme al marco legal”.