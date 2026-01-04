Se pronuncian en contra de la violencia a los animales

Un grupo de manifestantes se pronunció en contra de la violencia a los animales y en apoyo al refugio Franciscano que alberga más de 300 perros y gatos.

El grupo de personas que se manifestó, mostró pancartas para pedir a la Fundación Antonio Haghenbeck que regresen a los animales al refugio.

El pasado 17 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que instaló una mesa de diálogo con las partes involucradas en el cumplimiento de la sentencia judicial, relacionada con el predio donde opera el refugio de perros y gatos en la alcaldía Cuajimalpa.

La administración local detalló que a petición del refugio Franciscano y la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, I.A.P. se llevó a cabo una reunión con mediación del Gobierno de la Ciudad de México en la que ambos particulares manifestaron su disposición para mantener un diálogo constructivo.