Se pronuncian morenistas sobre cargos a exfiscal

De comprobarse su responsabilidad al no informar al Gobierno Federal de la participación de personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operativos antinarco en Chihuahua, los funcionarios de ese estado, entre ellos el exfiscal, podrían enfrentar cargos por el delito de traición a la patria, afirmó el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez.

“A mi modo de ver, hay traición a la patria, pero esa facultad de investigación no le corresponde al Senado. Le corresponde a la Fiscalía General de la República hacer una investigación diligente, rigurosa, profesional, que esclarezca los hechos”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que la renuncia de César Jáuregui a la fiscalía de Chihuahua pone de manifiesto que se declara culpable por omisión o por lo que determine la FGR con las carpetas que se están integrando.

El líder parlamentario de Morena recalcó que será la Fiscalía General de la República la que le dé “cauce jurídico-legal a este asunto”.