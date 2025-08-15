Se pronuncian sobre alerta de viaje por terrorismo de EE. UU.

Aunque preocupa el impacto que podría tener la alerta de viaje que emitió la Casa Blanca para 30 de las 32 entidades mexicanas por terrorismo, es aún incierto el efecto que tendrá porque no necesariamente significará una caída de turistas estadounidenses a México, señalaron representantes de organizaciones del sector turismo.

Explicaron que el nivel de alerta estadounidense es el número dos, que significa incrementar la precaución al viajar a esos destinos, “pero no significa no vayas a ese destino”.

El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina, Armando Bojórquez, dijo que la alerta “preocupa porque los visitantes de Estados Unidos representan el mayor número de turistas para nuestro país”; sin embargo, comentó, los turistas estadounidenses son “bien cuidados en México, por ser el principal viajero, se les da una atención muy personalizada”.

Trato a turistas

Para el empresario del sector turístico, “debemos entender que esta alerta no corresponde a una realidad con base en el trato que se le da al turista norteamericano”.

Agregó que el trato a los estadounidenses pesa más que la alerta, por lo que “aunque se establece esta alerta es con base en otros problemas, México respeta siempre al turista americano, por eso ellos mismos recomiendan venir, por la calidad en el trato”.

Hay “mucho turismo repetitivo de americanos que van y vienen al país, como los canadienses que también vienen mucho al país y que son respetados y consentidos”, porque “los hechos dicen más que mil palabras: los americanos siguen viniendo y se van contentos y no tienen problema de seguridad; hay que seguirlos mimando y tratando bien y seguirán regresando a México”, dijo Bojórquez.