Se pronuncian sobre nueva Ley de Pueblos Indígenas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a que la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos incorpore mecanismos efectivos para proteger el patrimonio cultural de las comunidades y garantice la participación directa de los pueblos originarios en las 82 asambleas regionales previstas dentro del proceso de consulta convocado por el gobierno federal.

En un pronunciamiento difundido con motivo del inicio del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Iniciativa Legislativa, convocado el pasado 29 de junio por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la CNDH sostuvo que la construcción de la nueva ley representa una oportunidad para fortalecer la protección jurídica del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El organismo señaló en su Recomendación General 35/2019 que documentó casos de apropiación, plagio y explotación comercial de diseños, textiles, expresiones artísticas y conocimientos tradicionales de comunidades indígenas por parte de empresas nacionales y extranjeras, en un contexto de insuficiencia de mecanismos legales para su protección.