Se pueden corregir errores de elección judicial

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que en el análisis también se deben revisar las enseñanzas y "errores" de la elección judicial, a fin de que se puedan corregir para el próximo proceso electoral.

Además, señaló que están abiertos a discutir la fecha de la segunda mitad de la elección judicial que, hasta el momento, sería concurrente con la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en 2027.

"No podemos garantizar que todos los puntos se vayan a corregir. Muchos de ellos no dependen de lo que dice la ley, sino también de ciertas prácticas administrativas que en su momento tendrán que ser superadas. Es complejo el procedimiento de elección de jueces, no en sí mismo, sino por la gran cantidad de puestos que hay que elegir al mismo tiempo", reconoció tras una reunión con magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.