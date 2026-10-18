Se queja senadora por limitar salas VIP en Aeroméxico

Luego de que Aeroméxico modificó las reglas de ingreso a sus salas VIP, la senadora morenista, Martha Lucía Mícher Camarena, “Malú Mícher”, cuestionó la medida diciendo que “no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía” y amagó con citar a la empresa en el Senado de la República para que explique sus nuevas políticas.

“Está vez sí se pasaron en Aeroméxico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta American Express o Inbursa / Aeromexico”, expresó la legisladora en redes sociales.

La morenista rechazó la medida diciendo que las nuevas practicas tienen un alto costo, además de que “se tiene que subir y bajar escaleras”, y en caso de lluvias, la empresa no ofrece paraguas para las y los clientes, lo que describió como una burla que terminó con un amago para que, en el Senado, la empresa explique los nuevos cambios.

“No tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía; el precio carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡A mojarte si está lloviendo! porque ni un paraguas ofrecen. Pero eso si, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla. Por ello haré la solicitud en Senado para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas”, escribió en su cuenta de X.

Federico Döring lanza dardo de austeridad

En respuesta a la polémica publicación de Malú Mícher, que de inmediato fue cuestionada en redes sociales, el diputado federal del PAN, Federico Döring, arremetió diciendo que a la legisladora le parece más relevante que dentro del recinto legislativo se hable sobre “evitar que ella se moje al viajar en avión”.