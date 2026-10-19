Se realiza audiencia inicial contra exfiscal

Ayer domingo se llevó a cabo la audiencia para la formulación de cargos en contra del exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ).

Desde temprana hora se concentró a las afueras del recinto un grupo de personas en apoyo al exfiscal, quienes consideran la detención por fines políticos y como una injusticia.

Dentro, se inició la audiencia donde el juez y la defensa analizan las pruebas en contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253 y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua

El abogado Héctor Villasana ha manifestado que el detenido se encuentra bien de salud y que enfrentará con orgullo el proceso que se lleva en su contra.

La audiencia continúa su curso después de un receso y se prevé que al concluir la estatal se pueda dar inicio a la federal por los delitos por los que le acusa la Fiscalía General de la República (FGR).