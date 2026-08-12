Se reanuda comparecencia de Ángel Aguirre Rivero

Con cinco días preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, comparece nuevamente ante el juez de Control, Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, quien definirá si lo vincula o no a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el caso Ayotzinapa.

Durante la diligencia del viernes pasado, el experredista y su defensa solicitaron la ampliación del plazo que la ley les confiere para definir su situación jurídica y recabar pruebas para tratar de echar abajo la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que hoy se reanudó la audiencia de imputación.

El juez ordenó que Aguirre Rivero esté presente, por lo que fue trasladado del penal del Altiplano al Centro de Justicia. Al Centro de Justicia Penal Federal llegó la esposa del exgobernador y sus abogados.