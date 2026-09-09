Se redujo homicidio doloso en dos años

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una disminución histórica del 53 % en los homicidios dolosos a dos años de gobierno, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, lo que representa 46 homicidios menos diarios, siendo el agosto más bajo desde 2015.

“53 % en reducción de homicidio doloso en prácticamente dos años”, puntualizó en la conferencia Las Mañaneras del Pueblo.

Detalló que el lunes 7 de septiembre fue uno de los días con menos homicidios al registrarse 25 casos, mientras que el pasado 13 de agosto fue el más bajo con solo 20 casos. Agregó que la reducción en los homicidios es una realidad, en parte, gracias a la implementación del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad y la creación de más escuelas para mantener a los jóvenes lejos de las organizaciones criminales a través de la educación. Aunado a que se ha fortalecido el eje de Inteligencia e investigación para la seguridad pública.

La jefa del Ejecutivo señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional en lo que va de su gobierno, contemplando hasta agosto de 2026, registra una reducción del 48 % al pasar de 91.7 a 47.7, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo un aumento del 148 % al pasar de 28.6 a 70.9 homicidios; en el caso de Peña Nieto incrementó 42 % al pasar de 63.2 a 100.5, y a partir del 2018, con el expresidente López Obrador, se logró una disminución del 9 % al llegar a 91.7 casos en promedio diario, una tendencia a la baja que continúa.

Puntualizó que la seguridad es fruto de la justicia, tanto de la justicia social y de un verdadero sistema de justicia.

Ha disminuido contrabando de combustible

Sheinbaum Pardo afirmó que, a partir del hallazgo de un buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, se ha disminuido el contrabando de combustible y se han tomado medidas administrativas, jurídicas y penales para combatirlo.

Sheinbaum expresó que “se va muy avanzado y la verdad es que ha disminuido muchísimo el contrabando de combustible”.

“Que ocurrió de octubre hasta marzo pues es probable, porque en marzo es que encontramos ese buque. Que pudo haber llegado otros barcos previamente, a lo mejor sí, pero a partir de marzo que se encuentra ese buque se toman medidas administrativas, jurídicas y penales para evitar que eso siga ocurriendo”, dijo.

La mandataria reconoció que “tenemos la deuda con el pueblo de México de presentar todo lo que tiene que ver con huachicol tanto fiscal como de robo de combustible en el país”.

Artículo 33 es de otras épocas

La presidenta declaró que cualquier persona extranjera puede opinar sobre México. Insistió en que quien aspire a una gubernatura o a ser titular del Ejecutivo federal solo puede tener la nacionalidad mexicana.

“Yo no creo en esta idea de que un extranjero no pueda opinar, cualquiera puede opinar sobre México. Tenemos ejemplos maravillosos como Francisco Javier Mina, un español que vino a México a combatir por México siendo extranjero (...)”, declaró.

Comentó que el artículo 33 de la Constitución sobre las personas extranjeras en nuestro país “es de otras épocas”.

“Es muy importante, sobre todo en épocas donde hay mayor injerencismo o se pretende que haya mayor injercismo, que a veces se pretende, pero no necesariamente lo hay”, añadió la mandataria.

Corresponde a FGR determinar si atrae caso Manzo

La presidenta Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae el caso del homicidio de Carlos Manzo, como lo ha solicitado la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

La mandataria explicó que “ella públicamente lo ha pedido, ya depende la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía estatal, ya tendrá que decidirlo la fiscal”.

“Lo que tiene que ver con el homicidio de Carlos Manzo también pues la Fiscalía o puede hablar con Omar (García Harfuch). De todas maneras yo tengo comunicación con ella por mensaje para lo que requiera”, declaró.

Zar antidrogas se interesó en México Canta

Sheinbaum Pardo aseguró que la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, se interesó en el programa “México Canta”, como parte de la atención a las causas.

En su conferencia mañanera insistió en que Estados Unidos debe hacer más contra las drogas, luego de que la administración de Donald Trump reconoció “la necesidad de atender el consumo de drogas como una política nacional de salud pública”.

“Incluso, ella recientemente vino ahora, probablemente regrese; estaba considerado que iba a regresar pronto y estamos viendo. Ahora que hicimos México Canta en Estados Unidos, ella incluso tenía el interés de ir al concierto para conocer qué es lo que estamos haciendo en temas de cultura, deporte”, expresó.