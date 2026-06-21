Se registra explosión en caseta de La Venta

La tarde de ayer sábado se registró una fuerte explosión en la caseta fitosanitaria de La Venta, Huimanguillo, ubicada en los límites entre los estados de Tabasco y Veracruz.

El percance ocurrió luego de que un tractocamión que remolcaba una pipa de combustible presuntamente se quedó sin frenos, impactándose de manera brutal contra varios vehículos que se encontraban en el punto de revisión.

Tras el fuerte choque, la unidad de carga comenzó a incendiarse de manera inmediata, lo que desencadenó una fuerte explosión y generó una intensa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Entre las unidades involucradas en el siniestro se reportan vehículos de la Guardia Nacional que en ese momento realizaban labores de vigilancia y supervisión en la zona.

El incidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, corporaciones de seguridad y personal de Protección Civil, quienes acudieron rápidamente al sitio para atender la contingencia, acordonar el área y realizar las labores de auxilio correspondientes.

Mientras los equipos de rescate y bomberos trabajan a marchas forzadas para controlar el fuego y evitar daños todavía mayores, la circulación en esta importante vía federal se ha visto afectada.

Hasta el momento ha trascendido que hay personas que perdieron la vida, pero se desconoce cuántas y si hay heridos, debido a que no se dado a conocer información oficial.