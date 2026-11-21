Un sismo de magnitud 6.9 sacudió la zona de Los Andes en el centro de Perú. Al momento, no hay reportes de daños ni víctimas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el fenómeno ocurrió a las 19:09 hora local (2409 GMT). El epicentro fue ubicado en Los Andes, a 22 kilómetros al Oeste-Noroeste de la localidad de Ondores en la región Junín. La profundidad fue de 142.1 kilómetros.

El Instituto Geofísico de Perú informó que al momento no se han reportado daños ni víctimas. El movimiento telúrico se sintió inclusive en la capital peruana, causando que los vecinos salieran a las calles.

Los temblores son frecuentes en Perú, debido a que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.