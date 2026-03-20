Se registran 35 muertes por sarampión en el país

En México se han registrado 13 mil 855 casos confirmados de sarampión, y 34 mil 714 casos probables, desde enero de 2025 y hasta el 18 de marzo de 2026, así como 35 muertes por esta causa.
Solo este año, hasta ayer, la Secretaría de Salud (Ssa) registró 7 mil 403 contagios de sarampión, la mayoría de éstos en Jalisco (4 mil 358 casos), seguido por Chiapas (644 casos) y la Ciudad de México (538 casos).
Por el contrario, en Tamaulipas no se ha registrado ningún contagio de sarampión, en Zacatecas solo uno, tres en Campeche, siete en Guanajuato y ocho en Coahuila.
A la par, la dependencia federal ha aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión, de enero del año pasado al 12 de febrero de 2026.