Se registran enfrentamientos en megamarcha

Para visibilizar la escalada de violencia y las graves violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza, decenas de colectivos y personas se reunieron para organizar la megamarcha “México por Palestina”, cuyo objetivo principal es exigir la ruptura de relaciones económicas, diplomáticas y militares entre el gobierno de México e Israel.

Desde las 14 horas de ayer domingo, decenas de jóvenes se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para realizar actividades culturales, concientizar a la población y para hacer carteles con las frases: “no es una guerra, es un genocidio” y “defender Gaza es defender la humanidad”.

En las primeras horas, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y elementos de seguridad; los primeros, acusan represión policiaca y, los segundos, disturbios durante la protesta, a pesar de ser pacífica. Por su parte, la Alianza Latinoamericana por Palestina inauguraron el antimonumento en el Hemiciclo a Benito Juárez, lugar donde realizaron actividades culturales y pintaron las vallas con la bandera.

Jóvenes manifestantes aseguraron que callar y mantenerse en silencio y neutralidad no es más que complicidad.