Se reporta sismo con epicentro en Ometepec

El Sismológico Nacional reportó un sismo preliminar de 5.2 en Ometepec, Guerrero. Aunque se sintió en la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho informó que ante la percepción de sismo en la Ciudad de México se activó protocolo de seguridad y protección civil.

“Tras la percepción de #sismo en la #CDMX, se inicia protocolo de seguridad y protección civil”, indicó a través de cuenta de X

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó el protocolo de actuación por sismo en toda su red luego del movimiento registrado este viernes, con el objetivo de verificar las condiciones de operación de los trenes.

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que personal especializado realizó inspecciones en trenes, vías, estaciones e instalaciones estratégicas para descartar afectaciones derivadas del sismo.