Se reportan siete heridos tras un tiroteo

Al menos siete personas resultaron heridas este sábado tras un tiroteo ocurrido cerca del Teatro de Chicago, en pleno centro de la ciudad, según informó el Departamento de Policía de Chicago.

Los agentes patrullaban la zona cuando advirtieron la presencia de un grupo numeroso de personas en la acera de State Street. Minutos después, escucharon disparos y observaron cómo la multitud comenzaba a huir.

“Los oficiales respondieron inmediatamente al área y descubrieron que siete personas habían sufrido heridas de bala”, detalló la policía en un comunicado. El episodio tuvo lugar durante la madrugada del sábado con una gran concentración de público, ya que la ciudad había celebrado poco antes la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad”.