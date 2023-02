Se reserva opinión sobre caso exsecretario de Seguridad

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue reservado al emitir algún juicio sobre la posible participación del expresidente Calderón con Genaro García Luna.

López Obrador expresó que “tiene que demostrarse” la versión del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien en el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, involucró al ex presidente Felipe Calderón en la protección de grupos del narco.

“Eso tiene que demostrarse; si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero”, expuso el mandatario.

Sobre García Luna, el Ejecutivo federal subrayó que la riqueza no se puede ocultar, en particular en un funcionario público. “Por eso dicen que hay que seguirle la pista al dinero en asuntos que tienen que ver con criminalidad”.

–¿En el caso del expresidente Calderón se ha identificado algún patrón anormal en sus ingresos? –se le preguntó al mandatario.

–Yo no tengo conocimiento de eso, porque se pidió a la gente que se decidiera si se le iba a investigar o no, a él y a otros ex presidentes.

En ese sentido, recordó que, en la consulta sobre ese punto, no hubo el porcentaje mínimo de concurrencia para que la votación fuera válida.

Posteriormente ratificó su conjetura sobre los posibles desenlaces del juicio: García Luna puede resultar inocente, que resulte culpable y se compruebe que Calderón no se enteró de lo que sucedía “y la tercera es que era García Luna y sí lo sabía Calderón y sí hay complicidad”.

–¿Y en su opinión?

–Vamos a esperar. No quiero adelantar vísperas, porque ayer el director editorial de El Universal salió a decir que yo era el que estaba promoviendo todo esto, con Ken Salazar. Nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, ni con el presidente Biden, por una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos tiene que ver conmigo. ¡Imagínense! ¡Se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos!