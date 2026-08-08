Se restablecen las relaciones entre México y Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Perú.

“Es importante que más allá de la orientación política de los gobiernos —porque hay orientaciones políticas de los gobiernos, llegan por un partido, llegan por otro— es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo”, agregó en la conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”.

Además, informó que el gobierno de su homóloga peruana Keiko Fujimori en una acción de buena voluntad otorgó un salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, Betssy Chávez, —quien se encontraba en la Embajada de México en aquel país, bajo resguardo de Brasil— por lo que llegará a México.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que desde el Gobierno de México se busca la amistad con todos los países del mundo, se defiende la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos.

Destaca reducción de inflación anual

En otro tema, la presidenta de México, informó que la inflación general anual continúa a la baja por cuarto mes consecutivo al pasar de 3.37 por ciento en junio a 3.12 por ciento en julio, lo que demuestra que la economía de las familias mexicanas mejora y hay bienestar.

“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualizó en la conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que esta reducción se debe a los acuerdos voluntarios como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que mantiene la canasta básica conformada por 24 productos, en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Responde a quienes están en contra del fracking

Después de presentarse el jueves los primeros resultados del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a organizaciones que se manifestaron en contra del fracking y dijo que “ni siquiera se ha tomado la decisión”.

Sheinbaum Pardo insistió que lo que motiva la posibilidad de utilizar el gas no convencional es la soberanía energética, para que México pueda depender lo menos posible de energéticos importados.

Indicó que sería una práctica responsable y con nuevas tecnologías: “Primero vamos a ver si hay agua salada para ver si es factible o no. Ni siquiera se ha tomado la decisión. Es una decisión que es lo que le conviene al país hacia adelante en su desarrollo. Una decisión responsable, evidentemente con las nuevas tecnologías que existen”.

Sheinbaum niega buscar censura

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias tengan como propósito censurar contenidos en radio y televisión, y sostuvo que el objetivo de su gobierno es garantizar ese derecho sin afectar la libertad de expresión, por lo que defendió la consulta pública abierta para revisar y, en su caso, modificar el proyecto.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en la presentación de su libro en español pidió dejar atrás el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y aseguró que la detención del narcotraficante debe verse como un triunfo de ambos países.

Sheinbaum Pardo insistió en que el caso de “El Mayo” se clarifique por el bien de las relaciones entre México y Estados Unidos. Recalcó que debe haber respeto mutuo y confianza sin injerencia.