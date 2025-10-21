Se reúne Kenia López con coordinador de la ONU

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se reunió con el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Peter Grohman, y anunciaron la realización de un conversatorio en el Palacio Legislativo de San Lázaro con motivo del 80 aniversario del organismo.

En entrevista con medios de comunicación al término del encuentro, sostuvo que con la reunión el Poder Legislativo refrendó su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional.

“Nosotros en la Cámara de Diputados acompañaremos este aniversario con un conversatorio y, por supuesto, visibilizando la trascendencia la importancia de un organismo multilateral como lo es la ONU”, indicó.

Sostuvo que los organismos multilaterales están más allá de ideologías o gobernantes, y recordó que en una región como América Latina es importante que se fortalezcan para combatir la pobreza, construir un planeta más igualitario y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos.

“Más allá de los partidos, más allá de los colores, hoy México sigue siendo muy importante para la ONU, lo ha sido a largo de décadas. Y, evidentemente, para nosotros en la Cámara de Diputados es muy importante acompañar estos 80 años, porque necesitamos puntos de encuentro entre tanta polarización, entre tanta división”, insistió.

Relanzamiento del PAN

A pregunta expresa sobre las opiniones de políticos de otros partidos sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional, López Rabadán señaló que “están muy preocupados”, y enfatizó en que gobierno y legisladores deberían de estar más enfocados en resolver los problemas de los mexicanos.

En ese sentido, hizo un llamado a la templanza de los actores políticos y recordó que todos los ciudadanos tienen derecho a organizarse políticamente y a renovar o crear partidos nuevos que los representen.