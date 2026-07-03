Se reúne Rabadán con empresarios de Japón

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo un encuentro con integrantes de Keidanren —Japan Business Federation—, una de las organizaciones empresariales más relevantes de Japón, con el propósito de fortalecer el diálogo económico, institucional y empresarial entre México y el país nipón.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la ciudad de Tokio, la legisladora federal destacó la importancia de encontrar nuevas formas de intercambio comercial, inversión, comercio, cadenas de suministro y desarrollo económico.

Destacó que México y Japón “han construido una relación sustentada en la confianza, el respeto y la cooperación”.

En el encuentro, donde participó Mr. Koji Shibata, presidente y director ejecutivo de ANA Holdings Inc. y copresidente del Comité Económico Japón-México de Keidanren, López Rabadán indicó que la presencia de empresas japonesas en el país ha contribuido al desarrollo manufacturero, la transferencia de conocimiento, la formación de talento y la integración de cadenas productivas más competitivas en América del Norte.