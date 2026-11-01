Se reúne Roberto Velasco con los ministros del G20

Durante la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, el secretario de relaciones exteriores, Roberto Velasco Álvarez, destacó la importancia de la cooperación internacional con el objetivo de hacer frente a las tensiones geopolíticas, fortalecer la seguridad energética y construir cadenas de suministro más resilientes e incluyentes.

Frente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, resaltó el papel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para fortalecer la resiliencia de las economías de América del Norte y abrir oportunidades para los productores y trabajadores de los tres países.

Enfatizó que la seguridad económica se construye a través de la cooperación e hizo un llamado a convertir los compromisos compartidos en acciones concretas, mediante una mayor vinculación entre gobiernos y empresas, el intercambio de buenas prácticas y la canalización de inversiones hacia sectores estratégicos e infraestructura crítica.

Disrupciones recientes

Además, subrayó que la integración económica debe traducirse en empleos estables e ingresos justos. Por otro lado, mencionó que las disrupciones recientes, incluida la pandemia de covid-19, mostraron la necesidad de fortalecer las capacidades productivas nacionales, diversificar mercados y mejorar la resiliencia económica.

Durante su intervención en la última sesión acerca de cadenas de suministro, Velasco Álvarez hizo hincapié en la importancia de fortalecer la base industrial e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a las cadenas de valor con el fin de impulsar un crecimiento incluyente y la prosperidad compartida.

Sostuvo encuentro con cancilleres

En el marco de dicha reunión, sostuvo encuentros bilaterales con cancilleres y representantes de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Turquía, la Unión Africana y Polonia. Asimismo, conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos.

En redes sociales, Roberto Velasco Álvarez informó que conversó con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar y acordaron estrechar la cooperación y el diálogo político entre México y la India, con especial impulso a las industrias farmacéuticas y tecnológicas.

Asimismo, el canciller mexicano conversó con Anita Anand sobre los avances que se han alcanzado a un año del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028. También dialogaron sobre cómo seguir ampliando nuestra cooperación para la prosperidad y el bienestar de ambos países.