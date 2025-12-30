Se reúne Sheinbaum con familiares de víctimas

En Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un recorrido por la Clínica Hospital de Tehuantepec del Issste, el Hospital General IMSS Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz del IMSS, para verificar que todas y todos los lesionados por el incidente registrado el domingo 28 de diciembre en la línea Z del Tren Interoceánico reciben atención médica.

"Es un apoyo inmediato (el que se está entregando a los lesionados); además, repito, de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares. Y se va a apoyar con todo lo que se requiera, de acuerdo a lo que determine la Fiscalía, y por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias", informó en entrevista con medios a su llegada al Hospital General de Zona No. 2 de Salina Cruz.

La jefa del Ejecutivo federal puntualizó que se otorga un primer apoyo de 30 mil pesos a las familias para cubrir gastos inmediatos de traslado. En tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), servidoras y servidores de la nación, así como servidores públicos del Gobierno de México y estatal dan seguimiento a los lesionados.

FGR y ARTF responsables de esclarecer caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agenda Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) serán las instituciones responsables de investigar y "esclarecer con mucho rigor" lo que sucedió el domingo en el accidente en el Tren Interoceánico.

Se tienen que analizar la locomotora, las vías y la forma en cómo se conducía el ferrocarril, y "si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento".

La mandataria señaló que el tren tiene una especie de "caja negra" parecida a la que tienen los aviones, la cual, dijo, tiene mucha información y ya está en custodia de la FGR.

Se dará 30 mil pesos inmediatos a víctimas

Así también, anunció apoyos de 30 mil pesos a las víctimas y sus familias del descarrilamiento del Tren Interoceánico. Este recurso, precisó, será para gastos inmediatos que tengan que realizar mientras reciban atención médica, así como apoyo para traslado y otras necesidades.

La mandataria informó que también habrá apoyos económicos para gastos funerarios para las familias que perdieron a algún familiar en este hecho.

Y afirmó que la entrega de estos recursos económicos se realizará de manera inmediata, a través de un servidor de la nación y de un integrante de la Comisión Nacional de Víctimas.

Estos recursos, aclaró, son independientes de la indemnización que establezca la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Víctimas.

La mandataria agregó que hay algunas personas que fueron trasladadas a la ciudad de Oaxaca para recibir atención médica, principalmente aquellas que requerían una intervención jurídica; y apuntó, que de ser necesario, serán llevadas a la Ciudad de México.

Sobre las denuncias de algunas personas que resultaron lesionadas, y en las que acusan que fueron dadas de alta sin una valoración adecuada, sin medicamentos y sin la atención de especialistas, Claudia Sheinbaum respondió que "se va a atender a todos, no hay necesidad de que compren los medicamentos afuera, hay un compañero de servidores de la nación y de la Comisión de Víctimas".

El pueblo está con la 4T porque hay honestidad

Además, aseguró que la población mexicana está con la llamada Cuarta Transformación porque hay honestidad y hay resultados.

Señaló que su gobierno tiene la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que siga disminuyendo la pobreza y las desigualdades, y que se cumpla con todo lo que se comprometió su gobierno "y lo estamos haciendo".

Señaló que si su gobierno no estuviera cumpliendo con sus promesas a las que se comprometió, la población retiraría su respaldo.

Max Arriaga en la SEP

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T", esto ante las diferencias de Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien convocó a la creación de una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la propia dependencia.

Además, Max Arriaga acusó que la actual conducción del sistema educativo, encabezada por Mario Delgado Carrillo, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

Sheinbaum Pardo rechazó entre risas una "rebelión interna" y dijo que dependerá de Arriaga su permanencia en la SEP a cargo de Mario Delgado, a quien reconoció que está haciendo un buen trabajo.