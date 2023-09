Como parte de este llamado nacional a la unidad y a la suma de todos los sectores en la continuidad de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con líderes religiosos de todo el país, tras reconocer la importancia que tienen entre las y los mexicanos.

“Sostuve una grata reunión con una importante representación del liderazgo nacional de las Iglesias evangélicas. Los invité a sumarse a los esfuerzos por la construcción de la paz desde sus comunidades de fe”, escribió a través de su cuenta de X.

En la reunión estuvieron presentes los representantes de poco más de 30 mil templos de toda la República mexicana, que se encuentran registrados ante la Secretaría de Gobernación.

En otro tema, Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024, aseguró que investigará quién colocó el anuncio de ella en Times Square, por el que la oposición la señala de actos anticipados de campaña.

“Me enteré hace rato, no sé por qué, no sé quién puso eso en esa pantalla. Voy a averiguar y cuando averigüe les platico qué pasó. No sabía, pero con gusto vamos a averiguar y les platicamos”, respondió la ex jefa de Gobierno.