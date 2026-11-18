La presidenta de México Claudia Sheinbaum abogó por llevar los vínculos entre su país y China “al nivel más alto” ante la compleja situación mundial, tras reunirse con su homólogo de esa nación asiática Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

En el curso del encuentro, celebrado en la ciudad de Shenzhen (sur de China), la capital de la tecnología en esa nación asiática, Sheinbaum calificó a los dos países como “buenos amigos y socios”, los cuales son miembros importantes del “Sur Global”.

En ese sentido, exhortó a su homólogo a “trabajar juntos para llevar las relaciones a un nivel más alto, en áreas más amplias y con mayor profundidad” ante la “compleja y cambiante situación internacional”.

Al mismo tiempo, señaló que su visita “marca una nueva era en la relación bilateral” y dijo que el deseo de México es que ésta sea de “profundos lazos y de principios compartidos como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida”.

La gira en Shenzhen, ha sido muy productiva

A través de un enlace desde Shenzhen, China, a Palacio Nacional, la presidenta de México aseguró que ha sido muy productiva su gira de trabajo con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Informó que durante su segundo día de actividades participó en la APEC CEO Summit 2026, donde habló sobre la inversión en generación eléctrica y su distribución, así como de la disminución de la pobreza con la salida de más de 17 millones de personas de esta condición gracias al modelo económico de la Cuarta Transformación.

Destacó que durante su reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversaron sobre el aumento del comercio entre México y Canadá, el crecimiento de las inversiones como parte del Plan de Acción 2025-2028, así como de las nuevas oportunidades que hay entre ambos países.

Pide un panda para zoológico de Chapultepec

Además, reveló que durante su reunión con Xi Jinping, le solicitó un panda para el zoológico de Chapultepec, como parte del fortalecimiento de la relación entre ambos países, que el próximo año cumplirá 55 años.

“Le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación”, comentó la mandataria.

Sheinbaum explicó que ambos gobiernos hablaron de ampliar la colaboración en distintos ámbitos, entre ellos el científico, académico, ambiental, turístico, comercial y de salud.

“No hablamos de un tratado con China. Hablamos de aumentar las exportaciones de México a China en distintos productos, desde el aguacate hasta el tequila”, precisó.

También destacó en su intervención magistral en el APEC CEO Summit 2026 —en el que participan los empresarios más relevantes de la cuenca del Pacífico— que México construye su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo que entiende que el desarrollo de una nación no significa la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida de todas las naciones.

Plan México

Detalló que el Plan México se sustenta en cinco principios: 1. Prosperidad Compartida; 2. Soberanía energética y alimentaria; 3. Inversión pública, privada y mixta en infraestructura de 432 mil millones de dólares hacia el 2030; 4. Incentivos para la inversión privada a través de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), lo que permite a México ser la quinta economía en inversión extranjera directa en el mundo; y 5. Responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia ni una fórmula importada, nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia”, agregó.