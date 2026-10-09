Se reúnen coordinadores con dirigencia de Morena

Las y los 17 coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional se reunieron con la dirigencia nacional de Morena en la Ciudad de México.

Personas cercanas a quienes aspiran a las gubernaturas de 17 entidades de México confirmaron a El Universal.

Cabe decir que del 22 al 27 de junio de 2026, se hizo el registro de las y los aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Movimiento de Regeneración Nacional con dirección a la elección de 2027.

Después del proceso, fueron elegidos: Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, en Baja California: Julieta Andrea Ramírez Padilla, Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdena, Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus, Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar, Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera, Guerrero: Beatriz Mojica Morga, Michoacán: Carlos Torres Piña, Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez, Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

Así también en Querétaro: Santiago Nieto Castillo, Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez, San Luis Potosí: Elí César Eduardo Cervantes Rojas, Sinaloa: Imelda Castro Castro, Sonora: Lorenia Iveth Valles Sampedro, Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera y en Zacatecas: Verónica del Carmen Díaz Robles.

Militantes asistieron a 15 aniversario

Este miércoles, Morena celebró su 15 aniversario en el Auditorio Nacional. Contó con la presencia de la dirigente nacional, Ariadna Montiel, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), gobernadoras y gobernadores morenistas, las coordinaciones estatales, entre otras figuras.

“Aquí están nuestros 17 coordinadores encargados de organizar la defensa de la transformación y la soberanía nacional y se los decimos: Lo más importantes es estar con el pueblo, no claudicar frente a ello, luchar y trabajar todos los días por el bienestar del pueblo, rechazar todo tipo de frivolidades y avanzar de la mano de la gente”, comentó Montiel.