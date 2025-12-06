Se reunió Sheinbaum con Trump y Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron este viernes en Washington D.C. la primera reunión trilateral durante la actual administración mexicana.

El encuentro se da al concluir el sorteo de la Copa Mundial 2026, evento en el que los tres mandatarios participaron juntos en el escenario principal del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, donde la FIFA organizó una dinámica simbólica con los jefes de Estado para marcar el inicio de la ruta rumbo al torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Previo al sorteo, Sheinbaum sostuvo una reunión con el presidente Donald Trump.

Fuentes diplomáticas señalaron que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y estuvo centrado en la cooperación económica, la seguridad fronteriza y la coordinación para la organización del Mundial.

La mandataria mexicana tenía previsto un encuentro bilateral con el primer ministro Mark Carney antes del evento; sin embargo, la reunión no se concretó debido a que la presidenta decidió permanecer durante todo el sorteo y participar plenamente en las actividades programadas con la FIFA y los demás jefes de Estado.

Fue hasta el cierre del evento, pasadas las actividades oficiales y tras la dinámica protocolaria, cuando se dio paso al encuentro trilateral. La reunión es descrita como breve.

Los saludos presidenciales

En el escenario también se registró un gesto diplomático que no pasó inadvertido.

Al iniciar el evento, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, saludó de mano a la mandataria mexicana; sin embargo, el presidente Trump no hizo lo mismo, pese a encontrarse a pocos pasos de Sheinbaum. Aún así, los tres posaron juntos para las cámaras en un ambiente protocolario.

Al terminar la dinámica, los tres mandatarios volvieron al balcón principal del teatro, en esta ocasión se saludaron y se sentaron juntos. Sheinbaum y Trump han intercambiado palabras mientras se lleva acabó el evento.

En un ambiente descrito como “abierto y cordial”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, la invitó a regresar pronto a Washington para celebrar un nuevo encuentro, tras la reunión trilateral que sostuvieron este viernes.

Además la mandataria, aprovechó su viaje al sorteo de la FIFA para encontrarse con mexicanos que viven en Estados Unidos.