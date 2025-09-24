Se reunirán con titular de Semar por huachicol fiscal

El secretario de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, informó que se alista una reunión con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para analizar la agenda pendiente en ese sector, donde se incluyen temas legislativos y el llamado huachicol fiscal o robo de hidrocarburos.

“Sí, más que huachicol, es lo que se ha venido ventilando en los medios, y nosotros estaremos muy pendientes de poder tener ese diálogo y mantenerlos a todos ustedes informados, pero tengan la tranquilidad, yo les pido a todos ustedes y a los ciudadanos de México que tengan la tranquilidad que esto se va a esclarecer”.

Aseveró al ser cuestionado sobre una eventual comparecencia y apuntó que lo que se busca es que “tengan confianza en las instituciones que están dentro de este proceso de esclarecer el tema de lo que han llamado huachicol fiscal, pero que realmente es robo de hidrocarburo”.

Reveló que este martes se reunirá con el subsecretario de Marina para trazar la fecha de un encuentro con el almirante Raymundo Pedro Morales.

Sin embargo, aclaró que la reunión busca establecer un diálogo constructivo, más que una comparecencia formal.