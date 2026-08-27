Se separa Enrique Inzunza de Morena

Tras reiterar su negativa a solicitar licencia luego de haber sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de nexos con el crimen organizado, el senador Enrique Inzunza Cázarez anunció su separación del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República.

En un escrito difundido en redes sociales, el legislador afirmó que ejerce su propia defensa amparado en su probidad profesional y honestidad personal.

“Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México”.

En su escrito, Enrique Inzunza sostiene que el destinatario final de esta embestida desde Estados Unidos es el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Bancada de Morena no sufrirá afectación”

Por lo anterior, el coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la determinación de Inzunza es de carácter personal y que, aunque se le pidió reconsiderar su decisión, el grupo parlamentario respetará su postura.

Desde el Partido Verde (PVEM), el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, coincidió en que se trata de una decisión personal y consideró que la bancada de Morena no sufrirá una afectación significativa.

Pero sostuvo que el exsenador morenista debió actuar con mayor prudencia y procesar su decisión junto con su grupo parlamentario.

El vicecoordinador de Morena, Higinio Martínez, también reconoció el derecho del senador a separarse de la bancada y regresar al Senado como independiente.

Señaló que ahora corresponde al partido valorar políticamente la decisión, mientras los legisladores deberán concentrarse en alcanzar las mayorías necesarias para sacar adelante las iniciativas.

El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve Baños, afirmó que Enrique Inzunza debe de asumir su responsabilidad de si pide o no pide licencia. “Sabe que muchos senadores y senadoras no están cómodos con su regreso, empezando por su bancada, al periodo ordinario de sesiones, pero es una atribución que tiene y él ha tomado esa decisión y además le corresponde a Morena y le corresponde al gobierno federal”, apuntó.

“Sus acciones son su responsabilidad”: Montiel

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, deslindó al partido político del senador Enrique Inzunza, quien pidió separarse de la bancada guinda en el Senado de la República por las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

“A partir de hoy, él tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena y actuar como senador independiente, por lo cual desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal (...) no será responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones”, expresó.

La líder morenista señaló que Inzunza no dio aviso previo a Movimiento de Regeneración Nacional de que se separaría de la bancada en el Senado, pero hubiera sido preferible que pidiera licencia al cargo “para sujetarse a las investigaciones”.