Se siguen haciendo las reasignaciones en PEF 2026

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que sí habrá cambios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2026), y explicó que el predictamen que circula sin modificaciones se debe a un protocolo, pues no se han terminado de cuadrar las reasignaciones.

En conferencia de prensa, detalló que por protocolo se tuvo que circular el predictamen, toda vez que la Comisión de Presupuesto dictaminará el próximo lunes.

Puntualizó que ese mismo día se presentarán las modificaciones que prevén reasignaciones por alrededor de 16 mil millones de pesos en los rubros de educación, medio ambiente, infraestructura y cultura.

“Responde a que no se ha terminado de hacer las reasignaciones, sí habrá reasignación en estos cuatro rubros”, explicó.