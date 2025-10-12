Se solidarizan con damnificados

Ante la emergencia por las intensas lluvias en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en nuestro país han provocado diversos daños a la infraestructura, daños materiales a las viviendas y la pérdida de vidas humanas.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora Castillo Juárez respaldó la acciones que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender a las y los damnificados a través del Plan DN-III-E. “Juntos saldremos adelante”, subrayó.

Cabe recordar que la presidenta de México dio a conocer que se reunió este viernes de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como con las y los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Bienestar, CFE, Conagua y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias.

En una serie de mensajes que publicó en redes sociales, aseguró que se trabaja para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico, y que, para apoyar a la población afectada, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con cinco mil 400 efectivos.

Además, dio a conocer que se instalaron albergues en Veracruz y San Luis Potosí, que se mantienen en alerta.