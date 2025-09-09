Se suicida capitán ligado al huachicoleo

El capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente relacionado con el contrabando de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, se quitó la vida el lunes a las 9:30 horas en el recinto portuario de Altamira, zona de playa de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) de la Secretaría de Marina en esa entidad.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo con un impacto de bala fue encontrado a bordo de una camioneta en las inmediaciones de la caseta de vigilancia, en la calle Río Tamesí kilómetro 0+720, entre el bulevar De los Ríos y la calle Boca de California.

En redes sociales, la Semar lamentó el fallecimiento del capitán, extendió su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros y detalló que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden; también reiteró la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el hoy occiso fue señalado por un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) de que en el ejercicio del cargo de titular de la Unaprop supuestamente recibió sobornos por alrededor de 100 mil pesos por cada barco que atracaba y estaba relacionado con la red de contrabando de combustible o huachicol fiscal.

Esa red delictiva era dirigida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido en el penal de El Altiplano, y su hermano el contralmirante Fernando Farías, actualmente prófugo, ambos cercanos al extitular de la Semar, Rafael Ojeda Durán.

Jeremías Pérez no tenía orden de aprehensión en su contra, pero estaba en la carpeta de investigación. Autoridades estatales manifestaron que la FGR tiene la pesquisa a su cargo, por ser el caso de un elemento naval. El domingo pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol.

En esa conferencia, García Harfuch habló de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas. Los nombres son: Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

En conferencia de prensa, García Harfuch recordó que en marzo pasado informaron sobre un operativo que se realizó en coordinación con la FGR, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desarticular organizaciones de tráfico ilegal de hidrocarburos.