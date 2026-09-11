Se suicidó Zenyazen Escobar, determina la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que las investigaciones apuntan a que el diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, falleció por suicidio.

A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que, después de atraer el caso debido a que era legislador en funciones, ha hecho más de 150 acciones de indagación, inspecciones y peritajes.

“Con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz”, agregó.

Además, se conformó un equipo multidisciplinario por el Centro Federal Pericial Forense de esta Fiscalía, el cual ha llevado a cabo peritajes y dictámenes en ámbitos como balística, criminalística, fotografía, genética, informática, lofoscopia, medicina, química forense, toxicología y tránsito.