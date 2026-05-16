Se suma Congreso de Veracruz al Plan B

El Congreso de Veracruz se sumó a las reformas de austeridad republicana, la paridad de género en cargos de elección popular, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la entidad, contempladas en el llamado “Plan B”.

Con 36 votos a favor, seis en contra y sin abstenciones, los diputados locales avalaron cambios a la Constitución Política del Estado, mediante los cuales Veracruz se alinea a la reforma federal aprobada por el Congreso de la Unión en materia de combate a los privilegios y austeridad republicana.

La reforma estipula que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá superar el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal; y adicionalmente, asegura la paridad y perspectiva de género en las estructuras del Poder Legislativo y de las administraciones municipales.

En el ámbito municipal, se determinó que los ayuntamientos se compondrán por una presidencia, una sindicatura y hasta un máximo de quince regidurías, respetando la paridad de género vertical y horizontal.

Además se regularon las percepciones económicas de las personas consejeras y magistradas electorales, así como de los titulares de áreas ejecutivas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Los ahorros generados por estas políticas de racionalidad del gasto se destinarán a la hacienda pública para el desarrollo de infraestructura social.