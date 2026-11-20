La Fiscalía General de la República (FGR) ha firmado un convenio de colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), mediante el cual se incorporó de forma voluntaria a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, en aras de fortalecer la transparencia.

El acuerdo fue suscrito por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, y el titular de la ATDT, Pepe Merino, y establece que la institución ministerial publicará información de interés para la ciudadanía “con estándares nacionales e internacionales”.

Informe de actividades

Ahora, la FGR podrá publicar sobre sus actividades sustantivas en formatos abiertos que permitan a la ciudadanía consultar de forma sencilla e interactiva la información sin necesidad de descargarla y sin que se requiera de un sistema, software o conocimiento especializado para su lectura.

Godoy Ramos celebró el convenio y destacó que la gente tiene que saber qué hacen las instituciones, cómo lo hacen y en cuánto tiempo lo hacen, “siempre respetando los límites que nos obliga la naturaleza de nuestro trabajo”.

La titular de la FGR añadió que en la actualidad la transparencia y la tecnología están avanzando, por lo que este acuerdo ayuda a fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Por su parte, Pepe Merino reportó que, en la actualidad, el portal tiene casi 10 mil bases de datos, lo que lo convierte en el más grande de un gobierno central y local en América Latina, con casi 30 mil visitas semanales y un acumulado de 4.5 millones de usuarios.